Les courts résumés des prochains épisodes du feuilleton Demain nous appartient.

L'évolution des audiences du feuilleton demain nous appartient va être très scrutée ces prochains jours. La première véritable indication aura lieu mercredi matin lors de l'annonce des chiffres de l'épisode 2.

Ci-dessous, de rapides résumés des prochains épisodes. Attention, il y a évidemment des spoilers...

Lundi 17, épisode 1 : Deux bateaux rentrent en collision au large de Sète. Il y a des morts. Chloé est inquiète : son fils, Maxime a disparu. Où est-il ? Que s’est-il passé ? Qui était sur les bateaux ?

Mardi 18, épisode 2 :Chloé cherche à comprendre pourquoi son fils est en garde à vue. Une inconnue a été retrouvée sur la plage, elle était sur l’un des bateaux. Qui est-ce ?

Mercredi 19, épisode 3 : Chloé et sa mère, Marianne, découvrent Anna, dans le coma. Chloé veut comprendre ce qui est arrivé à sa sœur. Pourquoi est-elle revenue à Sète après 17 ans d’absence ? Pourquoi a-t-elle caché son identité à Maxime ?

Jeudi 20, épisode 4 : Chloé fait la rencontre de Martin, le compagnon de sa sœur. Il est à Sète, incognito et cherche des preuves pour disculper Anna. Chloé mène l’enquête avec lui.

Vendredi 21, épisode 5 : Anna s’est réveillée amnésique. Elle apprend qu’elle est enceinte, mais de qui ? Chloé l’aide à retrouver la mémoire.

Lundi 24, épisode 6 :Les premiers résultats de l’enquête montrent qu’une bombe était placée sur le bateau d’Anna et Lyès. Anna et Maxime sont donc disculpés. Mais qui a bien pu poser cette bombe et pourquoi ?

Mardi 25, épisode 7 : Maxime est libéré. Flore découvre que Martin a menti. Avait-il découvert la liaison entre Lyès et Anna ? A-t-il posé la bombe sur le bateau pour se venger ?

Mercredi 26, épisode 8 : Martin et Anna ont tous les deux disparu. Karim et Chloé réussiront-ils à les retrouver à temps ?

Jeudi 27, épisode 9 : Martin est interrogé par Karim, mais est vite innocenté. Si ce n’est pas lui ça signifie que celui qui a tenté de tuer Anna est toujours dans la nature. Martin compte bien le retrouver.