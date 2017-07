Les dates du Nickelodeon Tour durant ces grandes vacances scolaires.

En partenarait avec Canal, le NICKELODEON TOUR poursuit sa route et s’installe dans les villages vacances Sunêlia du 27 juillet au 16 août.

"DORA L’EXPLORATRICE, MARCUS et CHASE de LA PAT’ PATROUILLE, BOB L’EPONGE et les TORTUES NINJA, les héros emblématiques des chaînes, débarquent cet été dans les centres de vacances SUNÊLIA avec un spectacle gratuit et ouvert à tous, pour le plus grand bonheur des enfants."

Au programme :

- La rencontre de leurs héros favoris

- De multiples activités proposées tout au long de la journée destinées aux résidents des villages vacances Sunêlia : coloriage, jeux et parades des héros…

- Un spectacle ludique et interactif avec écran géant, ouvert à tous

- Des milliers de goodies distribués

27/07 : Bénodet (L’Escale St Gilles)

30/07 : Saint-Brévin-Les-Pins (Le Fief)

01/08 : Ile de Ré (Interlude)

03/08 : Cazaubon (Rives du Lac)

06/08 : Argelès-sur-Mer (Le Bois Fleuri)

08/08 : Torreilles-Plage (Les Tropiques)

10/08 : Vias-sur-Mer (La Dragonnière)

13/08 : Fréjus (Holiday Green)

16/08 : Ruoms (Aluna Vacances).