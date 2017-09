Les derniers inédits de Teen Wolf, en version française, dès le 7 octobre sur MTV France.

La der des der pour Scott et sa bande, avec les ultimes épisodes de Teen Wolf...

Après une diffusion, en août, en version originale sous-titrée, place à la version française : dès le 7 octobre, puis chaque samedi vers 22h25..

Une saison encore plus noire et effrayante que les précédentes, comme le souligne Jeff Davis, le showrunner de TEEN WOLF “ Scott et sa bande deviennent à nouveau des parias. Ils ont peur et sont encore pourchassés. Cette nouvelle saison sera dominée par la peur et l’horreur… Nous nous sommes pour cela inspiré de l’auteur fantastique américain H.P. Lovecraft…”