Les épisodes inédits de Blindspot dès ce mercredi soir.

Out la série Ransom, dont la saison s'est finie mercredi dernier, place ce soir à 21 heures sur TF1 à Blindspot saison 2.

Programmation de trois inédits à la suite.

La fin de la première saison, marquée par les révélations du père de Kurt ayant confessé avoir tué Taylor Shaw enfant, avait permis à Jane de mieux comprendre qui elle était, ou plutôt qui elle n’était pas. Mais ces découvertes avaient brisé la confiance que Kurt portait à la jeune femme. Sous la colère, il avait mis Jane en état d’arrestation. Trois mois plus tard, on la retrouve incarcérée dans une prison fantôme de la CIA. Après avoir enduré des semaines de torture et d’interrogatoires, elle parvient à s’échapper et est rapidement localisée par Nas Kamal de la NSA qui suit cette affaire depuis le jour où Jane a été retrouvée au milieu de Times Square.

Le début de saison 2 : Jane parvient à échapper à la CIA après avoir été torturée pendant trois mois. L'agent Naz Kamal de la NSA demande à Weller et à son équipe d'entrer en contact avec elle. Interrogée dans les locaux du FBI, Jane raconte ce qu'elle a subi durant ces derniers mois. Elle confie que Mayfair est morte et qu'elle a tué Oscar. Naz Kamal apprend à Weller que Jane fait partie d'un groupe terroriste très dangereux qu'elle a baptisé Sandstorm et offre une protection à Jane si elle infiltre à nouveau ce groupe qui s'apprête à mener une opération de grande ampleur. Weller n'a plus confiance en Jane, mais il accepte cette collaboration pour venger Mayfair. Jane rejoint donc Sandstorm en prétendant avoir été séquestrée et torturée par Cade. Elle est accueillie par Roman, qui semble bien la connaître. Il la soigne et la conduit auprès du chef de Sandstorm, Shepherd...

Avec : Sullivan Stapleton (Kurt Weller), Jaimie Alexander (Jane Doe), Rob Brown (Edgar Reade), Audrey Esparza (Tasha Zapata), Ashley Johnson (Patterson), Ukweli Roach (Le docteur Robert Borden).

Crédit photo © NBC.