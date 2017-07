Les horaires et les troupes du défilé de ce 14 juillet 2017 à Paris.

10h45 - Défilé des avions commandé par le général de division aérienne Jean-Christophe Zimmermann, commandant en second la défense aérienne et les opérations aériennes.

Troupes à pied :

Participation d’un détachement interarmées US qui ouvre le défilé à pied. Cette présence rappelle qu’il y a 100 ans, les Etats-Unis d’Amérique entraient dans la première guerre mondiale et s’engageaient auprès des Alliés sur le front Ouest. Le détachement est constitué de 145 militaires provenant des unités suivantes : 1st Infantry Division, 173rd Infantry Brigade Combat Team, 7th Army Training Center, 10th Combat Aviation Brigade, U.S. Air Forces Europe, U.S. Naval Forces Europe , U.S. Marine Forces Europe. Le major Nichols défile en tête du détachement, suivi d’un rang de cinq militaires en uniforme authentique de « Sammies » de la première guerre mondiale.

École polytechnique, Palaiseau.

École des officiers de la gendarmerie nationale, Melun.

École spéciale militaire de Saint-Cyr.

École militaire interarmes.

École navale - Finistère.

École de l’air Salon-de-Provence..

École des commissaires des armées.

Écoles du service de santé des armées.

École de gendarmerie de Tulle.

École nationale des sous-officiers d’active.

École de maistrance, Brest.

École de formation des sous-officiers de l’armée de l’air ,Rochefort.

Gendarmerie nationale 1er et 2e régiments d’infanterie de la garde républicaine.

Corps de réaction rapide, Lille.

1er régiment de tirailleurs, Épinal.

1er régiment de hussards parachutistes, Tarbes.

68e régiment d’artillerie d’Afrique.

13e régiment du génie - Doubs.

48e régiment de transmissions, Agen.

516e régiment du train, Écrouves.

Frégate La Fayette, Toulon.

Sous-marin nucléaire d’attaque Casabianca, Toulon.

Centres d’expertise lutte sous-marine

Flottilles 4F et 11F

Base aérienne 125, Istres.

Base aérienne 705, Tours.

Division des affaires pénales militaires.

Douane française.

Administration pénitentiaire.

École nationale supérieure de la police.

École nationale de police de Roubaix.

École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, Aix.

10e bataillon des sapeurs-pompiers de France.

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Pionniers de la Légion étrangère, Aubagne.

Musique de la Légion étrangère.

4e régiment étranger, Castelnaudary.

Troupes motorisées :

Escadron motocycliste de la police nationale.

Escadron motocycliste du centre national de formation à la sécurité routière.

Armée de terre 3e division, Marseille.

16e bataillon de chasseurs - Moselle.

Module mixte artillerie, Belfort & Suippes.

17e régiment du génie parachutiste, Montauban.

5e régiment de dragons - Aube.

44e régiment de transmissions - Bas-Rhin.

6e régiment du matériel, Besançon.

5e régiment de cuirassiers.

Escadron de défense sol-air.

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

