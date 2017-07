Les Questions au Gouvernement en exclusivité sur LCP à partir de la rentrée parlementaire.

Ce mercredi 19 juillet 2017, le Bureau de l’Assemblée nationale a approuvé la diffusion en exclusivité des Questions au Gouvernement par LCP-Assemblée nationale, dès la rentrée parlementaire. Jusqu’à présent, la retransmission était assurée simultanément sur LCP et sur France 3.

France Télévisions continuera, conformément à son cahier des charges, à rendre compte des principaux débats de l’Assemblée nationale.

Tous les mardis et mercredis, LCP propose de 14 à 16h30 une grande session d’actualité parlementaire à l’occasion des Questions au Gouvernement, pour suivre et décrypter ce rendez-vous incontournable de la vie politique où les ministres se soumettent aux questions d’actualité posées par les députés.

- De 14h à 15h >> Interviews de députés en plateau, duplex depuis l’hémicycle, la salle des Quatre colonnes et le salon euromédia, ...pour un panorama complet de l’actualité parlementaire.

- De 15h à 16h >> En direct et en intégralité, cette séance bénéficie d’un accompagnement éditorial précisant toutes les données relatives aux intervenants et aux thèmes abordés (retransmission proposée également en version sous-titrée).

- De 16h à 16h30 >> LCP va plus loin et prolonge la séance en invitant des députés à poursuivre, commenter et analyser les débats de l’hémicycle.