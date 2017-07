Les rois du gâteau avec Cyril Lignac : déroulé de la compétition sur M6.

Une production Kitchen Factory Prod à découvrir prochainement sur M6, avec Cyril Lignac : Les rois du gâteau. Le déroulé de la compétition :

1ÈRE ÉPREUVE : “LE GÂTEAU MAISON” POUR 6 PERSONNES - LE TICKET D’ENTRÉE POUR LA COMPÉTITION

Chaque pâtissier amateur commence cette première épreuve à la maison. Dans leur cuisine, les 3 candidats du jour préparent leur gâteau star sans contrainte de temps. Direction ensuite l’Atelier de Cyril Lignac à Paris, pour la suite de la compétition. Sur place, ils ont quelques minutes pour finir de dresser leur gâteau et le proposer au Chef !

Arrive ensuite le moment fatidique de la dégustation : le Chef goûtera chaque gâteau devant chaque candidat selon 3 critères : - le visuel - la texture - le goût. Il éliminera directement un candidat et qualifiera les 2 autres pour la seconde épreuve.

2E ÉPREUVE : “LES 6 GÂTEAUX INDIVIDUELS” - REVISITER SON GÂTEAU MAISON EN GÂTEAUX INDIVIDUELS COMMERCIALISABLES

À l’issue de cette première épreuve, Cyril Lignac souhaite tester la main pâtissière des candidats. Sont-ils assez créatifs ? Sont-ils assez techniques pour prétendre à une place dans la vitrine d’une grande pâtisserie parisienne, au concept unique, car elle commercialise les gâteaux des plus grands pâtissiers français ? Sortis du confort de la cuisine de leur maison, sauront-ils s’adapter à un atelier professionnel des plus sophistiqués, avec du matériel professionnel, et réaliser leurs créations dans un temps limité ?

Chaque pâtissier amateur devra adapter son gâteau maison en 6 gâteaux individuels. Pour améliorer et sublimer leur recette initiale et rendre commercialisables leurs gâteaux, les candidats devront impérativement respecter et prendre en compte les conseils donnés par le Chef, réajuster les goûts, revoir le design, afin de lui proposer une pâtisserie digne de figurer aux côtés de celles des plus grands pâtissiers français. Après cette épreuve, le verdict tombe : le Chef qualifie directement un candidat pour la finale et élimine l’autre.

FINALE : “RÉALISER 50 GÂTEAUX INDIVUELS ET EN VENDRE UN MAXIMUM”

Pour la finale de la compétition, après avoir fait sa sélection, Cyril Lignac accueillera dans son atelier les 3 pâtissiers amateurs finalistes. Chacun disposera cette fois de 4 heures pour réaliser son gâteau individuel en 50 exemplaires. Ils devront une dernière fois ajuster leur recette, faire les dernières retouches, et affiner leur visuel.

Les 50 gâteaux des 3 candidats seront mis en vente une journée chez “Fou de Pâtisserie”. Le premier dont la totalité des gâteaux aura été vendue remportera la compétition. Il aura l’honneur de voir sa création mise en vente pendant plusieurs jours, suite à la diffusion de la finale, et en exclusivité, chez “Fou de Pâtisserie” (Paris II) aux côtés des pâtisseries des plus grands Chefs français.