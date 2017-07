Lettre à France, avec Julie Ferrier et Catherine Jacob, diffusé le 16 août (inédit).

Un téléfilm annoncé inédit, diffusé le mercredi 16 août à 22h35 sur France 2 et tourné en octobre...2014 : Lettre à France.

Réalisé par Stéphane Clavier. Scénario de Jean-Luc Goossens. D’après le scénario de 40 ans ½, de Benjamin Dupas et Fanny Herrero.

Avec Julie Ferrier, Catherine Jacob, Didier Flamand, Gil Alma et David Baïo.

France pensait pouvoir tout contrôler, partout et en toutes circonstances, enfants, mari, père et, à plus forte raison, mère qu’elle croyait morte. Alors, quand celle-ci déboule dans sa vie, c’est le choc, le grand chambardement. France se demande comment elle peut avoir une mère pareille, une mère qui a fait les tournées Polnareff, une mère qui vient tout droit d’une époque où tout était permis… Une mère qui la fascine et lui fait peur à la fois.

Crédit photo © Nicolas Robin – EuropaCorp Television – France 2