Magazine Cellule de crise : Julian Bugier succède à David Pujadas.

Lu dans le quotidien Aujourd'hui en France : la saison prochaine sur France 2, Julian Bugier va présenter « Cellule de crise ». 4 numéros prévus en deuxième partie de soirée pour ce rendez-vous jusqu'ici présenté par David Pujadas.

Rappel du concept :

Comment se prennent les décisions quand la pression monte brusquement, quand les enjeux deviennent vitaux? Qui sont les hommes et les femmes de l'ombre? Quels sont les enjeux de pouvoir? Quelles sont les stratégies de communication? "Cellule de crise" invite le téléspectateur à revivre, comme s'il y était, les moments les plus tragiques de notre histoire récente. En allant voir derrière le rideau du pouvoir, le magazine décrypte l'exercice de l'Etat et la gestion de crise.