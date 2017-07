Maria, Emmanuelle, Virginie, Sonia et Léa : qui est reine du shopping sur M6 cette semaine ?

Irrésistible à la plage. Thème de l'émission Les reines du shopping cette semaine sur M6. Rendez-vous présenté par Cristina Cordula du lundi au vendredi à 17h25.

Les 5 prétendantes sont :

- Maria, 22 ans, étudiante en fashion marketing et management, se montrera peu à l'aise avec le thème de cette semaine mais aussi pendant son shopping. À la vue de ses essayages, certaines candidates voudront prendre le large. La jeune belge arrivera-t-elle à séduire ses rivales lors de son défilé ?

- Emmanuelle, 47 ans, conseillère en image à la silhouette parfaite, impressionnera ses rivales dès son arrivée au showroom. Forte de son expérience de pro de la mode, la Suissesse se lancera dans son shopping avec assurance mais certains de ses essayages laisseront le showroom de marbre. En délicatesse avec le chrono, Emmanuelle réussira-t-elle à finir son shopping dans les temps ?

- Virginie, 37 ans, fashion addict au style working girl, perdra à son tour de précieuses minutes pendant son shopping qui lui donneront des sueurs froides sur la dernière ligne droite…

- Sonia, 44 ans, professeure de danse dans le sud de la France, affichera une bonne humeur manifeste et un tempérament facétieux dans les boutiques parisiennes. Ses rivales et Cristina Cordula s'en amuseront tout en gardant un œil vigilant sur ses essayages…

- Léa, 28 ans, est une future conseillère en image qui ne manque pas de confiance en soi. La jeune vosgienne enchainera ses essayages avec détermination convaincue d'être la future gagnante de la semaine…

Maria, Emmanuelle, Virginie, Sonia et Léa devront trouver cette semaine le look idéal pour le thème « Irrésistible à la plage » avec un budget de 350 euros et pas un centime de plus !