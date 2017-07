Marine, Sandra, Sara, Anne et Eléna : qui sera Reine du shopping sur M6 ?

Présenté par Cristina Cordual du lundi au vendredi à 17h25 sur M6, Les reines du shopping a pour thème dès ce 17 juillet Sexy avec des escarpins .

Les 5 prétendantes au titre de Reine du Shopping sont :

- Marine, 24 ans, est une adepte du look hippie chic. Notre benjamine du Sud, fan de franges mais pas du tout d'escarpins, va user de ruses de sioux pour trouver la paire qui fera d'elle une petite Pocahontas sexy ! Son look fera-t-il l'unanimité auprès de ses rivales et de Cristina ?

- Sandra, 47 ans, mère de famille cannoise, sera difficile à contenter pendant son shopping. Et lorsqu'elle se décidera à se lancer dans des essayages, ce sera loin d'être une révélation pour ses concurrentes au showroom !

- Sara, 25 ans, est vendeuse d'extension de cheveux et modèle. La jeune fashionista belge attaquera son shopping toute en confiance d'autant que les escarpins n'ont pas de secrets pour elle. Faudra-t-il encore que Sara fasse le bon choix de chaussures et de tenue pour emporter l'adhésion de ses camarades de jeu et de notre experte du style !

- Anne, 62 ans, coach sportif, subjuguera ses rivales avec son dynamisme et sa silhouette sculptée. Le shopping de la doyenne de la semaine sera-t-il pour autant à la hauteur de ce qu'attend Cristina ?

- Eléna, 32 ans, professeur de danse dans l'est de la France, fera swinguer le showroom pendant son shopping mais cela n'empêchera pas ses rivales de critiquer ses essayages…

Marine, Sandra, Sara, Anne et Eléna devront trouver cette semaine le look idéal pour le thème « Sexy avec des escarpins » avec un budget de 450 euros et pas un centime de plus !