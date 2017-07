Marrakech du rire 2017 ce soir sur M6 (Extrait avec Chantal Ladesou et Jamel).

M6, partenaire historique du Marrakech du Rire depuis le premier jour, propose ce mercredi prochain un gala inédit à 21 heures.

En 2016, le spectacle humoristique a réalisé une excellente performance sur M6, en réunissant 4.2 millions de téléspectateurs.

Pour cette édition, présences notamment de Gad Elmaleh, Ary Abittan, Chantal Ladesou, Bruno Salomone, Nadia Roz, Alban Ivanov, Elie Semoun, Rachid Badouri, Kevin Razy.

Jamel : "Qui aurait cru il y a sept ans que le MDR deviendrait le premier Festival d’humour francophone dans le Monde et que l’on viendrait des quatre coins du monde pour applaudir les artistes ? Depuis sa création, plus d’une dizaine de nationalités différentes se sont produites sur la scène du Marrakech du Rire : Marocains, Français, Canadiens, Togolais, Ivoiriens, Belges, Suisses… C’est cette richesse qui nous a valu cette année le soutien de Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie, Michaëlle Jean. Ce soutien prouve une fois encore que le rire n’a pas de frontières, et qu’année après année le festival grandit. Pour terminer, je citerai une personne que j’aime beaucoup : ma mère ! “C’est bien mon fils continue, ça fait plaisir la rigolade !” J’espère que le Marrakech du Rire gardera cette étincelle encore longtemps, parce que nous sommes des centaines de milliers à vibrer à Marrakech chaque année, et des millions à vibrer avec lui devant notre télévision".

