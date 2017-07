Médiamétrie vient d’être labellisé « Happy At Work » dès sa 1ère candidature, communique cette société qui fournit notamment les audiences TV.

Ce label est décerné aux entreprises où il fait bon travailler par le site Meilleuresentreprises. com, est-il souligné. Médiamétrie fait son entrée dans le classement directement à la 11ème place de la catégorie « entreprises de 200 à 1000 salariés ».

Axel Godet, responsable de l’innovation RH chez Médiamétrie, précise : «Nous sommes heureux de faire partie des 186 entreprises lauréates sur 3300 candidatures. Ce label est la reconnaissance du travail fourni pour améliorer sans cesse le bien-être des collaborateurs grâce à 4 leviers : l’intérêt des missions, l’environnement de travail, la formation /développement professionnel et la santé au travail. Il vient confirmer la satisfaction exprimée par nos collaborateurs à l’occasion des enquêtes menées en interne. Enfin, nous espérons que ce label nous aidera à intégrer toujours plus de nouveaux talents issus des écoles et universités. Plus de 140 recrutements sont prévus pour l’année 2017. »