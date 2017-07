Michel Cymes propose ce soir sur France 2 des solutions pour manger plus sainement.

Nouveau volet du magazine Aventures de médecine ce mardi en première partie de soirée sur France 2 : Manger mieux pour vivre mieux.

Le surpoids concerne aujourd’hui 1 français sur 2. L’obésité, 1 sur 6 ! Et les maladies cardio-vasculaires qui en découlent sont la deuxième cause de mortalité en France. Face à cette hécatombe, la médecine a fait des progrès considérables depuis le 19ème siècle et peut aujourd’hui proposer des chirurgies de l’appareil digestif efficaces pour perdre du poids, à condition qu’elles soient accompagnées par une alimentation équilibrée. En la matière, médecine et nutrition vont de pair. Et c’est pourquoi dans ce numéro d’Aventures de médecine, Michel Cymes explore en même temps l’histoire de ces deux spécialités.

En fil rouge, Michel Cymes accompagne Shirel et Didier, deux personnes confrontées à l’obésité.

Shirel, 14 ans, 96 kg vient d’entrer à l’hôpital pédiatrique de Bullion en région parisienne, dans un service spécialisé dans l’accompagnement des jeunes obèses. Elle a 7 mois pour apprendre à faire du sport, à s’alimenter de façon équilibrée et surtout pour tenter de reprendre confiance en elle. Un défi que la jeune fille s’est lancé avec une volonté hors du commun et que nous avons partagé pendant plusieurs mois.

Didier, 53 ans, 132 kg est à la veille d’une chirurgie de By-Pass (réduction de l’estomac et court-circuit intestinal) qui constitue son dernier espoir de survie. Il a tenté tous les régimes, mais sans succès. Quand il a frôlé la crise cardiaque à cause d’un excès de graisse dans les artères, il a compris qu’il n’avait plus le choix. Soutenu par sa femme et ses deux fils, il va devoir affronter une chirurgie et réapprendre à manger raisonnablement.

Dans la cuisine de Michel Guérard, chef étoilé fondateur de la « cuisine santé », Michel Cymes apporte aussi des solutions pour manger plus sainement tout en continuant à se faire plaisir. Sauce béarnaise sans beurre, vinaigrette allégée en huile, dessert sans sucre… autant de recettes qui sont aussi de bonnes occasions de décrypter le fonctionnement du corps. Pour mettre en évidence les conséquences de l’obésité : l’excès de gras qui bouche les artères et favorise les maladies cardio-vasculaires, l'accumulation de sucre qui se transforme en graisse et suit le même processus… Mais aussi pour démontrer pourquoi les régimes ne fonctionnent pas.

Crédit photo © Pulsations