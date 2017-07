Mike Yung épate les jurés d'America's Got Talent en chantant Unchained Melody (vidéo).

Depuis fin mai et jusqu'à hier, les téléspectateurs de NBC aux États-Unis pouvaient suivre les auditions d'America's Got Talent. 12 à 13 millions d'amateurs chaque semaine.

Howie Mandel, Mel B, Heidi Klum et Simon Cowell sont les juges tandis que Tyra Banks est l'hôte de ce show. Et tous ont été épaté par Mike Yung dont l'audition était diffusée hier soir.

Agé de 57 ans, cet homme chante depuis de nombreuses années dans le métro et plus d'une vidéo est disponible sur YouTube. Ci-dessous, par exemple, une reprise de Marvin Gaye et une de Simply Red.

Pour son passage dans America's Got Talent, Mike Yung a interprété le grand classique Unchained Melody. Découvrez ce chouette moment :