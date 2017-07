Norman, Cyprien et Natoo débarquent dans Presque Adultes ce samedi sur TF1.

Une série courte au format 10 x 6' à découvrir dès ce samedi vers 20h45 sur TF1 : Presque adultes.

Réalisée par Antoine Garceau. Ecrite par Cyprien Iov, Norman Thavaud, Florent Bernard & Julien Josselin. Avec Norman, Cyprien et Natoo.

Cette comédie inédite suit Norman, Cyprien et Natoo confrontés au difficile passage à l’âge adulte. Un parcours en dehors de leurs vidéos semé d’embûches.

Norman : "C’est l’histoire de trois amis qui vivent des aventures ensemble ou séparément et qui débriefent dessus. Nos deux personnages vivent ensemble et celui de la youtubeuse Natoo s’invite souvent dans la colocation, un peu comme dans Friends ! Toute la famille va se retrouver dans cette histoire. C’est une série trans-générationnelle qui s’adresse à tout le monde. Cela s’est fait naturellement car on tenait à ce qu’il y ait des thématiques variées qui plaisent à tous. Le projet de départ était un film… (...) On voulait à l’origine faire un film qui aborderait des problématiques identiques même si c’était un projet totalement différent. Notre choix s’est finalement porté sur le format série qui correspondait davantage à nos idées. Autre évolution : de deux personnages principaux, on est passé à trois avec l’introduction du personnage de Natoo qui vient parfaitement compléter le duo et apporter une touche féminine qui manquait et que l’on n’aurait pas pu combler !"