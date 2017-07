Nouveau livre de Jean Imbert, révélé par Top Chef : Utile !

Utile ! + de 100 recettes éco-responsables. Un bouquin dont la sortie est prévue le 27 septembre 2017.

Le chef Jean Imbert, révélé par l'émission Top Chef sur M6, propose à travers cet ouvrage engagé, plus de 100 recettes élaborées à partir de 52 produits. Utile car chaque produit correspond à une saison (fruits, légumes, viandes, poissons, fromages...)

"Cuisiner engagé et local n’a jamais été aussi simple, retrouvez plus de 100 recettes accompagnées d’astuces et de conseils pour cuisiner responsable", est-il communiqué.

Utile ! est le deuxième livre de Jean Imbert qui, pour la première fois, en plus de l’élaboration des recettes a réalisé l’ensemble des photographies du livre.

Prix proche de 15 euros, édité par Flammarion.