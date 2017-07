Nouveau programme court sur TCM : Petit Illustré des gros clichés d’Hollywood.

La chaîne TCM Cinéma (à ne pas confondre avec la généraliste TMC) lance sa nouvelle production originale, le programme court « Petit Illustré des gros clichés d’Hollywood ».

Tiré des recueils éponymes d’Allan Barte édités par Jungle !, cette nouveauté est un décryptage drôle et malin des plus gros clichés des films hollywoodiens mis en scène dans une animation minimale et impertinente à l’humour mordant. Un programme court de 40 secondes qui regroupe par thématiques au minimum 3 illustrations bien senties de Barte.

Exemple avec la police dans les films d'Hollywood : Le chef a toujours le Maire sur le dos et quoiqu’il se trame une bonne enquête passe toujours par un club de strip-tease… Et il faut toujours rappeler de façon musclée aux indics pourquoi ils bossent ensemble.

Dès le 10 juillet à 20h40.

