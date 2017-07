Le groupe Altice lance sa nouvelle chaîne Altice Studio renforçant ainsi sa nouvelle plateforme 360° séries et cinéma, constituée de SFR Play, son service SVOD, de ses oeuvres exclusives, de ses chaînes et de ses programmes NBC Universal et Discovery.

Nouvelle chaîne premium d'Altice, Altice Studio sera lancée le 22 août et illustre la nouvelle étape de la stratégie de convergence d'Altice dans le domaine du cinéma et des séries, est-il communiqué.

"Avec 400 films par an et deux séries par mois, Altice Studio sera la chaîne de la fiction pour toute la famille.

Les exclusivités Altice : les séries « Taken » et « Riviera » ;

L'accès aux plus grands catalogues français ou internationaux : en sus de premières diffusions comme « Les Pépites » ou l'immense succès plusieurs fois primés, « Lion », la chaîne diffusera les films des catalogues Gaumont, Pathé, Mars, Europacorp, Wild Side, SND, MK2, le Pacte, . ;

L'intégralité des nouvelles productions NBC Universal grâce à l'accord d'exclusivité entre Altice et NBCU : Jason Bourne, dont le dernier opus sera diffusé en août 2017 ; Tous en Scène, Cinquante nuances plus sombres diffusés en début d'année ; ou la Momie, Fast & Furious 8 et Moi, Moche et Méchant 3, actuellement en salle ; mais aussi la nouvelle série la plus attendue aux Etats Unis, The Sinner, diffusée dans la foulée de sa sortie aux Etats-Unis. "

Altice Studio produira des magazines sur l'actualité du cinéma et des séries. Ils reposeront sur les synergies avec les autres média du Groupe dont BFM TV. Un magazine hebdomadaire sur l'actualité Cinéma et Séries présenté par Candice Mahout. Un hebdomadaire de 52 minutes qui parle du cinéma « Différemment ». Un mensuel d'immersion.

Cette nouvelle chaîne sera intégrée dans les abonnements SFR et proposée en OTT pour tous à partir du mois de septembre.

Alain Weill, Directeur Général des activités Médias et Divertissement d'Altice : «Conformément à ce que nous avions annoncé, le lancement d'Altice Studio permet à Altice de compléter son offre dans le domaine du divertissement, qui, avec les news et le sport, est le 3ème pilier de notre stratégie de contenus. En combinant dans une plateforme à 360° Altice Studio et SFR Play, nous sommes en mesure de proposer l'offre la plus large de films et de séries inédits en France, dans une proposition de valeur associant pour la première fois usages linéaires et non linéaires. Je suis convaincu que ces deux modes de diffusion sont désormais absolument inséparables. Notre nouvelle plateforme à 360° cinéma et série répond aux nouveaux modes de consommation de la fiction par les Français. »

Guenaëlle Troly, Directrice de la chaîne Altice Studio : « Altice Studio sera la chaîne de la création pour toute la famille. Au-delà des nombreuses exclusivités Cinéma et Séries, du meilleur des catalogues français et étrangers, la création sera notre deuxième moteur. Avec des séries exclusives pour la chaîne mais aussi avec la production de trois émissions dédiées qui nous plongeront au coeur du système de fabrication, en immersion dans cet univers de la fiction et tourné vers le public et ses passions pour le cinéma et les séries. »