Nouvelle saison de Vu sur Terre dès le 1er août.

Partager la planète et ses trésors, contempler ses splendeurs pour mieux la préserver, tels sont les objectifs de la série Vu Sur Terre. Le Ladakh, le Cambodge, l’Ecosse, le Guatemala, et l’Australie sont les cinq nouvelles destinations à découvrir dans cette huitième saison. Elle est diffusée dès le mardi 1er août à 21h40 sur France 5.

Volet 1 : Situé dans la partie indienne de l’immense chaine himalayenne, le Ladakh est un territoire de hautes montagnes arides, découpées par de profondes vallées. On l’appelle aussi « le petit Tibet » ou « le pays des hautes passes ». Une profonde sincérité se dégage des hommes et des femmes qui vivent dans les villages isolés en altitude, ou le long des fleuves qui s’écoulent des glaciers. Les Ladakhis savent que face à la nature, ils n’ont d’autres choix que de rester humbles, et de vivre grâce à ce qu’elle peut leur offrir.

Réalisation : Scott Schneider / Production : Patly productions/Dominique Pipat.

Crédit photo © Patly Productions.