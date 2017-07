Nuit du centenaire Bourvil le 27 juillet, avec 4 films et un documentaire.

À l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Bourvil, le 27 juillet 1917, CINÉ+CLASSIC lui consacre une nuit, composée de quatre films et d'un documentaire jeudi 27 juillet.

20H45, documentaire BOURVIL, UN HOMME VRAI. Bourvil raconté par Dominique, son fils, par les acteurs Venantino Venantini et Francis Huster, par le réalisateur Jean-Pierre Mocky et d'autres. De Frédéric Zamochnikoff.

21H35 LA CUISINE AU BEURRE. Le face-à-face du Normand et du Marseillais prend corps sous les traits de Bourvil et de Fernandel, les deux comiques les plus populaires de l'époque..

23H00 GAROU-GAROU, LE PASSE-MURAILLE. Michel Audiard n'avait que 30 ans quand il participa à cette très divertissante adaptation de la nouvelle de Marcel Aymé. Grâce à ce film, Bourvil confirmait sa popularité naissante.

00H25 LA FERME DU PENDU. Jean Dréville signe un drame paysan rude et digne. Charles Vanel y est particulièrement remarquable alors que l'on découvre Bourvil à ses débuts au cinéma.

01H50 LE ROI PANDORE. Bourvil entonne la célèbre "Tactique du gendarme" dans cette histoire légère qui contribua à faire de lui la coqueluche du grand public..