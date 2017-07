Numéro de Capital spécial hébergement de nos vacances, le 30 juillet sur M6.

Dimanche 30 juillet à 21 heures sur M6, lors de l'émission Capital.

C’est l’une des principales dépenses de nos vacances : le logement. L’été, il représente à lui seul 30% du budget des Français. Certains choisissent de séjourner dans des campings XXL, d’autres louent un appartement en bord de mer ou sillonnent les routes avec leur camping-car ou leur caravane pliante. Pour séduire plus de vacanciers, les professionnels de l'hébergement ne sont pas à cours d’idées et ils proposent des services toujours plus innovants.

Dans les campings, la mode est aux parcs aquatiques avec toboggans géants et aux cours de zumba. Des offres essentielles pour battre la concurrence car ces nouveaux services peuvent apporter 10 à 20% de clients supplémentaires. Mais certains investissements coûtent parfois plusieurs millions d’euros. Et forcément, le prix du séjour s’en ressent. Alors à l’opposé, d’autres directeurs misent sur l’échange et les camping participatifs. Un bon plan pour les budgets serrés mais il y a des petites contreparties à accepter pour les vacanciers. Comment fonctionnent tous ces établissements ? Quelles sont leurs différences ? Les vacanciers en sortent-ils gagnants ?

Pour certains, la solution la moins coûteuse est d’emporter sa maison avec soi. 800 000 caravanes roulent chaque été en France et il existe des solutions alternatives comme le célèbre combi Volkswagen qui fait son grand retour ou la caravane télescopique, invention d’une startup française. D'où viennent ces nouvelles tendances ? Comment fonctionnent les business de ces vendeurs de maisons roulantes ?

Pour les moins aventuriers qui veulent du confort, il reste la location en dur et là encore, l’offre est vaste. Appartement en front de mer, Airbnb, ou maison d’hôte, comment s'y retrouver et faire son choix ? Qui sont les propriétaires et les entrepreneurs qui tirent les ficelles de ces juteux marchés ? Qui sont les rois de la location avec vue sur mer ?