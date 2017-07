Numéro inédit de Secrets d'histoire consacré à Philippe d'Orléans le 10 août.

Dans un nouveau numéro de Secrets d’Histoire, jeudi 10 août à 21 heures sur France 2, Stéphane Bern lève le voile sur un personnage méconnu du grand public, mais dont le règne a marqué la France. A la mort de Louis XIV son oncle, c’est lui qui assure les pleins pouvoirs et cela pendant 7 ans, en attendant que le futur roi de France Louis XV fête ses 14 ans.

Nous allons découvrir un homme que rien ne prédestinait à monter sur le trône, mais qui pourtant va remplir son rôle avec panache, conviction et détermination…sans jamais être sacré roi. Nous allons donc comprendre comment Philippe d’Orléans organise cette régence, en découvrant les personnages clés de son dispositif, c’est-à-dire ceux qui l’accompagnent fidèlement dans ses réformes politiques et aussi dans ses dérives personnelles.

Philippe d’Orléans est un homme ambitieux, intelligent et doué pour les arts. Épicurien, il aime les plaisirs de la table, les parties fines et s’adonne à l’alchimie et aux pratiques occultes. On retient de lui qu’il est un personnage sournois, timide, habile ou mystérieux. Sa position dans l’ordre de succession et son impiété feront de lui le coupable idéal dans les intrigues de la cour. On le soupçonnera même d’avoir organisé un coup d’état contre le roi d’Espagne Philippe V et d’avoir empoisonné une partie de la descendance de son oncle Louis XIV pour s’emparer du trône. Devenu très pieux sous l’influence de Madame de Maintenon, le roi tiendra à l’écart des responsabilités ce neveu encombrant, à la vie dissolue. Pourtant, Philippe d’Orléans voue une grande admiration pour son oncle et ne cesse de vouloir se rapprocher de lui.

Le Duc est un homme brillant et qui le prouve dès qu’on lui en donne l’occasion. Ainsi, il remporte de grands succès militaires dans les Flandres, en Italie et en Espagne. Devenu régent et contre toute attente, il se montre très travailleur et sort une France très appauvrie par des années de guerre, du marasme économique qu’elle connaissait à la fin du règne de Louis XIV. Il cherche la paix avec ses voisins Européens et l’apaisement politique et religieux à l’intérieur du pays. Il cherche des solutions, innove et se montre à la hauteur de la charge qui lui est confiée.

Pendant 7 ans il régente le royaume, jusqu’à la majorité du jeune Louis XV qui a pour lui une grande tendresse ainsi qu’une véritable confiance puisque devenu roi, il le nomme comme son principal ministre. Philippe d’Orléans défie la morale de son époque, il est un personnage ambigu qui se montre tour à tour fainéant et très travailleur, dilettante et martial. On le dit incapable de tenir la régence mais pourtant il engage les réformes primordiales au maintien de la monarchie. Qui était Philippe d’Orléans? Le régent bienveillant et solide ou le libertin empoisonneur et intriguant comme l’histoire aime nous le rappeler ? Telle est la question à laquelle ce numéro inédit de Secrets d’Histoire va répondre.

Parmi les intervenants:

- François Hamel (Écrivain)

- Jean-Christian Petitfils (Historien)

- Patrick Avrane (Psychanalyste)

- Evelyne Lever (Historienne)

