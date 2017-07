Numéro inédit des Routes de l'impossible ce vendredi, au Pakistan. Programmé en première partie de soirée sur France 5.

Située à l’extrême nord du Pakistan, aux frontières de la Chine et de l’Afghanistan, la vallée de Hunza s’accroche aux contreforts de l’Himalaya. Durant l’hiver, les villages perchés à plus de trois mille cinq cent mètres d’altitude sont pratiquement coupés du reste du monde. Seules quelques pistes taillées dans le schiste de la montagne, dominant de gigantesques précipices, y conduisent.

Ces pistes sont les seules voies de ravitaillement des villages de Shimshal ou de Chipoorson. Raymond et Mohammad sont parmi les rares chauffeurs à s’aventurer sur ces routes recouvertes de neige et de verglas. Le moindre écart de conduite et leur véhicule, 4x4 ou minibus, ira s’écraser huit cent mètres plus bas.

A quelques kilomètres de la frontière chinoise, nichés au creux des montagnes de Hunza, les villages Wakhi perpétuent leurs traditions ancestrales ; à l’image du bouzkachi, ce jeu féroce où des cavaliers acrobates se disputent une carcasse de chèvre…

Réalisation : Nicolas Cotto

Production et crédit photo : Tony Comiti Productions