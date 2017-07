Objectif Londres pour Nans et Mouts dans Nus et culottés ce soir.

Depuis deux semaines sur France 5, Nans et Mouts sont de retour avec de nouveaux épisodes de "Nus & Culottés". La semaine dernière, un record d'audience a été établi pour ce programme fort sympathique.

Rencontrer un vieux pirate dans l'archipel des Grenadines, rejoindre une île déserte à Ibiza, rencontrer un super héros dans La City de Londres, ou se procurer une caravane et se faire remorquer jusqu’à Amsterdam... Les deux complices-voyageurs partagent leurs rencontres authentiques, leurs aventures improbables et leur bonne-humeur ! Ce mardi 18 juillet, objectif Londres (inédit);

Départ de Normandie pour rencontrer un super-héros dans la City à Londres. Spiderman, Batman et Catwoman ont fait des émules ! Devant les difficultés des grandes villes, des "Monsieurs et Madames Tout-le-monde" ont décidé de jouer les héros pour aider leurs voisins citadins. Éternels enfants, Nans et Mouts rêvent de rencontrer ces supermen contemporains.

D’un départ nus et sans argent des bocages normands, Super-Nans et Méga-Mouts doivent avant toute chose trouver leurs habits de héros... Chemin faisant au cœur des contrées françaises du Haut-de-France, ils se mettent en route pour traverser la Manche. Et si on passait sous la mer ? Peut-on le faire sans argent ? La City de Londres, jungle urbaine et symbole de l’hyper-activité, sera le terrain de jeu idéal pour chercher et trouver leur super-héros. Attention, transformation ! Ce voyage va dépoter !

Crédit photo Bonne pioche.