OFNI spécial images qui ont marqué l'année, ce mardi sur W9.

Soirée spéciale OFNI ce mercredi sur W9, avec Bertrand Chameroy, alors que l'avenir de ce rendez-vous n'est pas clair pour la saison prochaine.

En première partie de soirée, LES IMAGES QUI ONT MARQUÉ L'ANNÉE. Dans cette émission, précise le diffuseur, "Bertrand Chameroy et son équipe déroulent les images télé les plus marquantes d'une saison complètement folle : coups de gueule, fous rires, gros malaises, directs qui partent en live, dérapages incontrôlés... Cette saison, les occasions de rire ont été nombreuses, au rythme d'une actualité déjantée et riche en surprises ! En compagnie des personnalités qui ont marqué l'actualité, découvrez aussi la sélection des images du web les plus drôles qui ont fait le buzz cette année..."

Puis à 22h50, SPÉCIALE FOUS RIRES ET DÉPARAGES. Cette émission met à l'honneur les moments les plus drôles des invités présents au long de cette saison : Philippe Candeloro, Mathieu Madenian, Thomas VdB, Julien Courbet, Gilles Verdez, Jérôme Commandeur... Sans oublier le meilleur des chroniques de Willy Rovelli, Ugo Marchand, Titoff et des chroniqueurs d'OFNI...

Crédit photo © Julian Torres - W9.