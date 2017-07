Paris Première rend hommage jeudi à Claude Rich.

Paris Première rend hommage à Claude Rich, en modifiant sa programmation le jeudi 27 juillet 2017.

Le documentaire « Claude Rich, j'aime tellement ça la vie ! » sera diffusé à 22h35 à la suite du long métrage Le Viager.

En soixante ans de carrière, Claude Rich a marqué de son empreinte tous les domaines où il s'est exprimé : le théâtre, le cinéma et la télévision. Cet acteur éclectique était un amoureux de la vie, qui ne la concevait pas sans jouer la comédie. En plus des dizaines de rôles interprétés, il était également l'auteur de quatre pièces, dont une adaptation de roman. Malgré l'âge et la fatigue, il gardait l'envie et ne se sentait à l'aise que sur les planches ou sur un tournage. Entre images d'archives, extraits de films et de pièces de théâtre, Claude Rich ouvre dans ce documentaire les portes de sa maison dans les Yvelines. Il se confie, dévoile sa vie privée et présente également sa famille ; un cercle soudé et aimant qui le soutient sans faille.