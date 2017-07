Part d'audience record pour Les 12 coups de midi sur TF1.

40% de part d'audience ! Chiffre record pour le jeu Les 12 coups de midi le lundi 3 juillet sur TF1. 3.8 millions de téléspectateurs.

Deux causes :

- Absence du jeu Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 (Tour de France en lieu et place, début d'étape).

- Semaine spéciale champions. A l’occasion de l’anniversaire du jeu, les plus grands Maîtres de Midi de ce programme s’affrontent. Ils combattront tous pour tenter de faire gagner plus de 200 000€ aux téléspectateurs mais surtout pour décrocher une place pour la Grande Finale qui aura lieu le samedi 8 juillet à 21 heures sur TF1. Seul l’un d’entre eux se mesurera aux trois monstres sacrés de l’émission animée par Jean-Luc Reichmann : Christian (193 participations), Timothée et Xavier (76 participations), figures emblématiques des 12 Coups de Midi.