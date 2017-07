Plus de rythme dans Faites entrer l'accusé, sur France 2.

Interrogée pour le quotidien Var Matin ce week-end, Frédérique Lantieri évoque la prochaine saison de Faites entrer l'accusé, sur France 2.

Il reste plusieurs inédits et la chaîne en a commandé une dizaine d'autres. Ce rendez-vous de faits divers va être modernisé un peu en y mettant plus de rythme, avec des interviews plus courtes et plus nombreuses.

Mais sans perdre sa facture, précise Frédérique Lantieri. "Car elle répond à des codes très précis avec une musique, des lumières et un montage lui donnant une identité polar très forte, que les téléspectateurs viennent chercher".

