Portrait ce samedi de Pierre Fairbank, sélectionné pour les Mondiaux handisport d'athlétisme.

Ce samedi 15 juillet 2017 à 19h30, un portrait à découvrir sur France Ô.

A l'occasion des Mondiaux handisport d’athlétisme, rencontre avec un grand champion, un homme passionné et passionnant : Pierre Fairbank.

Depuis plus de quinze ans, ce sprinteur handisport calédonien représente la France dans les grandes compétitions internationales. Il est reconnu pour ses exploits sportifs mais aussi pour sa personnalité de battant et son éternel sourire. Athlète incontournable dans le milieu sportif en Nouvelle-Calédonie, Pierre Fairbank ne compte plus ses médailles nationales ou internationales, sans oublier sa Légion d’honneur !

Il est reconnu pour ses exploits sportifs mais aussi pour sa personnalité de battant et son éternel sourire. C’est à l’âge de 7 ans, suite à une polio, que Pierre perd l’usage de ses jambes. Devenu handicapé, son existence est précisément le contraire d’une vie handicapée. Le réalisateur Olivier Gresse remonte ainsi le cours du temps en suivant le chemin de ce champion, à Hienghène, puis au lycée Lapérouse, à Nouméa, où il a fait ses armes en fauteuil roulant.

À travers témoignages et images d’archives de ses courses aux Jeux paralympiques (Sydney, Athènes, Pékin...), lors des différents championnats nationaux et internationaux, le documentaire dresse un portrait de cet aventurier, cet « homme assis », tel qu’il se décrit.

Crédit photo © DUOL Productions.