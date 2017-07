Pour France 3, Réjane Varrod est partie à la rencontre de six anciens cancres.

Un 52 minutes à découvrir en septembre sur France 3*.

A l ‘école, ils n’ont jamais trouvé leur place et l’institution scolaire n’a jamais su quoi faire d’eux. Pourtant, aujourd’hui, ils ont trouvé leur voie. Réjane Varrod est partie à la rencontre de six anciens cancres. Elle-même a été qualifiée de nulle et d’inadaptée tout au long de sa scolarité. Entre anciens cancres, on se dit tout.

A partir d’une intimité partagée de la mauvaise note, ce film porte un regard sur les « mauvais élèves » et sur leur devenir. On leur a dit : tu es un-e cancre, un bon-e à rien, un-e mauvais-e élève, on ne fera jamais rien de toi, tu es sans avenir, désespérant-e ! ...

Et pourtant, Quentin Claudel, Jean-Michel Aphatie, Thierry Marx, Bernard Campan, Linda Ellia et Marc Puche sont devenus des meneurs, des personnalités, des artistes.