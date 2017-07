Du 16 septembre au 14 décembre 2017.

Pour sa première exposition, La Seine Musicale* rend hommage à la cantatrice Maria Callas, à l’occasion du quarantième anniversaire de sa disparition. Présentée par le Département des Hauts-de-Seine, Maria by Callas place la légende de l’opéra au cœur de l’exposition à travers un parcours sensible et intime de 800 m2 rythmé par de nombreuses archives inédites, est-il annoncé.

"Réunis par Tom Volf, commissaire de l’exposition et auteur du plus grand ouvrage éponyme jamais publié sur la Diva assoluta, photographies, films privés en Super 8, enregistrements privés de ses concerts, lettres intimes, images rares d’interviews et des coulisses de ses performances mais aussi costumes de scène et objets iconiques offrent un nouveau regard sur la vie de celle qui réforma l’interprétation vocale et défraya la chronique mondaine".

Il est souligné qu'une qualité d’écoute optimale parcourt l’exposition notamment dans une salle à 360° permettant d’entendre Maria Callas comme si elle était là.

* Île Seguin 92100 Boulogne Billancourt