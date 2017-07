Programmation spéciale Festival d'Avignon sur RFI.

Tout au long du Festival d’Avignon, qui débute jeudi, la radio RFI propose une programmation spéciale avec sur place des émissions, des reportages et de nombreux invités.

« Ça va, ça va le Monde ! » Des lectures publiques présentées à Avignon seront enregistrées et diffusées du dimanche 30 juillet au 3 septembre inclus à 12h10. Cette série sera présentée par Pascal Paradou.

« Femme Noire » de Léopold Sédar Senghor. Le spectacle de clôture du Festival d’Avignon enregistré dans la Cour d’honneur du Palais des Papes sera diffusé samedi 29 juillet à 21h10.

Muriel Maalouf rend compte quotidiennement de l’actualité du Festival dès le 6 juillet notamment dans le « Rendez-vous culture » à 8h55 et l’« Invité culture » à 13h50.

« Vous m’en direz des nouvelles » Le magazine culturel quotidien présenté par Jean-François Cadet est en direct d’Avignon du 17 au 21 juillet. Toute l’actualité du festival avec les artistes du « In » et le meilleur du « Off » Antenne Monde : du lundi au vendredi à 15h10.

« La Danse des mots » Le magazine sur la langue française présenté par Yvan Amar est en direct d’Avignon du 10 au 14 juillet.

« Afrique Midi » Lundi 24 juillet à 14h30, la session d’information Afrique de la mi-journée présentée par Charlotte Idrac est en direct d’Avignon.

Les rédactions en anglais, brésilien, portugais, roumain, russe et vietnamien proposeront également des émissions en direct, des chroniques, des reportages et des interviews au quotidien.

Sur Internet : Des développements exclusifs proposés depuis Avignon par l’envoyé spécial Siegfried Foster, des reprises enrichies des lectures de « Ca va, ça va le Monde ! », des vidéos « Le festival vu par… », ainsi que tous les reportages et magazines diffusés sur les antennes de RFI sont à (re)trouver sur www.rfi.fr et l’application mobile.