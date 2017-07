Publication d'un livre à l'occasion des 40 ans de l'émission Téléfoot.

Le 31 août prochain, SOLAR Editions sortira le livre TELEFOOT – 40 ANS COMPLEMENT FOOT, écrit par Hugues Berthon et Olivier Cabrera.

Prix de vente proche de 25 euros.

"Depuis quarante ans, tous les acteurs importants du football sont passés à un moment ou à un autre par Téléfoot. Le succès de cette émission emblématique du football hexagonal ne se dément pas, quelles que soient les périodes ou les performances des Bleus et des clubs français. C'est une histoire vivante des grands moments du foot de ces quarante dernières années que propose ce livre anniversaire. De Pierre Cangioni, son créateur, à Christian Jeanpierre, l'actuel présentateur de Téléfoot, tous les grands noms de la télévision et du football français prennent la parole avec humour pour raconter, côté coulisses, les plus belles épopées comme les plus grands ratages du ballon rond."