Radio France fête le sport le 24 septembre prochain, au profit d'une association.

Le dimanche 24 septembre, pour la troisième année consécutive, Radio France invite petits et grands au cœur de la Maison de la Radio pour fêter le sport et la solidarité avec PLAY International. De 09h à 18h, les espaces de la maison ronde se transforment en immense terrain de jeu pour découvrir des expériences sportives, ludiques et solidaires au profit de l’ONG PLAY International.

COURSE VERTIGO: LA SOLIDARITÉ AU SOMMET

Embarquez pour la 3ème édition de l’aventure Vertigo Maison de la Radio: une course verticale et festive qui renverse les sens et déplace l’attraction ! En solo, en famille, entre amis ou collègues, enfilez vos baskets et grimpez à votre rythme, en musique et sans chrono, les 22 étages et 365 marches de la Tour de la Maison de la Radio. A l’arrivée une vue panoramique sur Paris ! Chaque coureur qui souhaite participer fait appel à son entourage pour collecter un maximum de dons (montant minimum pour participer : 22 euros). 5 départs de course sur la journée. 1 dossard = 1 page de collecte de 22€ minimum à créer sur www.fetedusport.fr.

TROIS COURS COLLECTIFS DANS TROIS LIEUX MYTHIQUES DE LA MAISON DE LA RADIO

Fitness dans la salle panoramique du 22ème étage. La séance sera animée par Lucile Woodward, coach sportif diplômée d'Etat. Ses vidéos fitness sur YouTube cumulent plus de 120 millions de vues et son blog fitness est le plus lu et visité en France.

Yoga sur la grande scène de l’Auditorium de Radio France.

Cycling au Studio 104.

5 sessions de 45 min pour le yoga et le cycling, 3 sessions pour le fitness. Horaires et inscriptions obligatoires sur www.fetedusport.fr. 1 session = 1 don minimum de 35€ (12€ après défiscalisation) reversé à l’ONG PLAY International.

VILLAGE SPORTIF ET ANIMATIONS GRATUITES (de 10h à 18h – sans inscription)

La Maison de la Radio se transforme en village sportif ouvert à tous, l’occasion de recharger ses batteries en famille et de tester gratuitement dix disciplines en compagnie de sportifs professionnels :

Boxe : initiations au noble art avec des athlètes, avec la Fédération Française de Boxe

Fit boxing : cours collectif tonifiants, vivifiants et ludiques avec la Fédération Française de Boxe

Trampoline : prendre de la hauteur dans l'Agora avec la Fédération Française de Gymnastique

Escalade : atteindre les sommets du mur géant avec la Fédération Française de Montagne et Escalade

Escrime : initiations avec des athlètes français avec la Fédération Française d’Escrime

Athlétisme : sprint

Tennis de table

Karaté : avec Serge Serfati, champion du monde et fondateur de l'Institut des Arts Martiaux

Activités interactives avec des courses de rameurs, des sessions Just Dance & de jeux Wii.

L’ONG PLAY International développe des programmes d’éducation par le sport en France (dont Mayotte), au Burundi, au Kosovo, en Angleterre et en Inde. PLAY International utilise le sport pour répondre à des problématiques variées comme l’égalité fille-garçon, le handicap, le dialogue interethnique, la prévention des maladies sexuellement transmissibles et la préservation de l’environnement. Depuis 1999, PLAY International a permis à plus d’un demi-million d’enfants et adolescents, dans 15 pays, de bénéficier d’une prise en charge dans le cadre de ses programmes.