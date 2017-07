Rediffusion à 13h15 de l'entretien de Laurent Delahousse avec Jean-Louis Borloo.

Rediffusion à 13h15, ce dimanche sur France 2, de l'entretien de Laurent Delahousse avec Jean-Louis Borloo.

En retrait total de la vie politique depuis plusieurs années, Jean-Louis Borloo annonce en mai dernier qu’il s’engage « à fond » derrière Emmanuel Macron. « Prêt à se retrousser les manches deux ou trois ans pour donner un coup de main » au candidat d’En marche ! Cependant, l’ancien ministre assure n’être « candidat à rien ».

Jean-Louis Borloo a toujours été l'homme politique le plus convoité, à droite comme à gauche. Il n’a pourtant qu’une seule chose en tête : électrifier l'Afrique en dix ans ! Le président de la fondation Energies pour l'Afrique, décalé, atypique, est l’invité de Laurent Delahousse dans le cadre de la collection "Une histoire française" du magazine 13h15. Il se livre sur ses combats pour Valenciennes, sa vision de la France et sur le rôle de l’Etat et de ses actions pour l'électrification du continent africain.

Cet entretien a été enregistré l'automne dernier au ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer.