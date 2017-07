Rediffusion à 13h15 des entretiens de Delahousse avec Christine Lagarde et Edith Cresson.

Rediffusion à 13h15, ce dimanche 16 juillet sur France 2, des entretiens de Laurent Delahousse avec Christine Lagarde et Edith Cresson.

Christine Lagarde : Entretien mis en images par Sophie Broyet, Fabien Lasserre et Cédric Estève.

A la tête du FMI depuis 2011, Christine Lagarde fait régulièrement partie des tops qui recensent les personnalités les plus influentes du monde. À 61 ans, son rayonnement a aujourd'hui largement dépassé les frontières de l'Hexagone. La crise européenne sur la Grèce a fourni l'occasion à la patronne du FMI de se montrer inflexible et de devenir la "bête noire des Grecs". Elle a même vu bien souvent son nom circuler quand était évoquée la présidentielle de 2017… Et si tous ces Français qui semblent l'apprécier lui donnaient quelques idées pour la suite de sa carrière ?

Edith Cresson : Un document de Sophie Broyet et Fabien Lasserre.

"Cet après-midi, j'ai nommé madame Edith Cresson Premier ministre. Elle me proposera demain jeudi la liste des ministres. Ils se mettront aussitôt au travail", déclare à la télévision le président de la République François Mitterrand le 15 mai 1991 depuis le palais de l'Elysée. Pour la première fois en France, un chef de l'Etat nomme une femme pour occuper l'hôtel de Matignon. Avait-il bien mesuré les conséquences de ce choix, avec son cortège de haines recuites, de jalousies partisanes et d'attaques sexistes ? Laurent Delahousse, dans le cadre de la collection "Une histoire française" du magazine 13H15 rencontre Edith Cresson, qui a occupé un poste convoité par ses propres amis politiques pendant un peu plus de dix mois, de 1991 à 1992. Dans ce document, l'ancien chef de gouvernement livre son regard sur la politique et la société. Aujourd'hui, a-t-elle oublié les blessures du passé ?