Rediffusion ce soir du documentaire 101 - Depeche Mode, sur ARTE.

Une rediffusion que ne manqueront pas les (nombreux) fans du groupe Depeche Mode : le documentaire 101 proposé à 22h50 ce vendredi sur ARTE.

Film de D. A. Pennebaker, David Dawkins, Chris Hegedus (États-Unis, 1989, 1h57mn).

"La sortie en mars 2017 de Spirit, son quatorzième album, l'a démontré : salué par la critique et acclamé par le public, le groupe synthé-pop de Dave Gahan ne se démode pas, près de quarante ans après ses débuts. Réputé pour révéler l’esprit d’une époque grâce à ses musiciens, le réalisateur de légende D. A. Pennebaker (Dont Look Back, avec Bob Dylan, en 1967, Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, en 1973) accompagnait la formation britannique lors de sa tournée américaine en 1988, et signait un film devenu un classique du "rockumentaire". Celui-ci culmine lors d'un gigantesque concert donné au Rose Bowl Stadium de Pasadena, en Californie, le 18 juin 1988 : le 101e et dernier de la tournée qui achevait de consacrer Depeche Mode au firmament pop, vu par le regard unique du réalisateur orfèvre du documentaire musical."