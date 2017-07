Rediffusion de la série Wolf Hall dès le 17 août sur ARTE.

Dans la série en six épisodes Wolf Hall, Peter Kosminsky retrace l’ascension fulgurante de Thomas Cromwell, éminence grise du roi d’Angleterre Henri VIII. Adaptée des best sellers de Hilary Mantel*, une fresque historique aussi sobre que passionnante dopée par l’interprétation de Mark Rylance, Damian Lewis, Claire Foy ou encore Jonathan Pryce.

Episodes 1 à 3 rediffusés le jeudi 17 août dès 20h55 sur ARTE ; suite et fin la semaine suivante.

Si le règne rouge sang d’Henri VIII n’en finit plus d’inspirer les réalisateurs – d’Anne des mille jours à Deux soeurs pour un roi en passant par la saga Les Tudors diffusée par ARTE –, Peter Kosminsky se démarque avec cette fresque relatant l’ascension de Thomas Cromwell, avocat de basse extraction propulsé au sommet de l’État par la seule force de son intelligence et de son ambition. Traversée par un souci constant du détail, jusque dans les éclairages à la bougie qui attisent la puissance picturale des clairs-obscurs, Wolf Hall s’appuie sur une mise en scène épurée et sur une narration sans à-coups qui servent la complexité des personnages et de leurs relations.

3 nominations aux Golden Globes et 5 nominations aux Emmy Awards. Golden Globe de la meilleure mini-série.

Le début : 1529. Le roi Henri VIII tente d’obtenir l’annulation de son mariage avec Catherine d’Aragon, coupable de n’avoir pu lui donner un héritier mâle. Rendu responsable de l’enlisement des négociations avec Rome, le cardinal Wolsey est démis de ses fonctions de lord-chancelier et remplacé par Thomas More. Thomas Cromwell, avocat et homme de confiance du prélat, refuse de l’abandonner. Il rend visite à Anne Boleyn, la favorite d’Henri, qui brûle d’impatience de monter sur le trône, et décroche une entrevue avec le roi.

Réalisation : Peter Kosminsky.

Scénario : Peter Straughan d’après les romans de Hilary Mantel : Le conseiller – Dans l’ombre des Tudors et Le conseiller – Le pouvoir.

Décors : Pat Campbell.

Costumes : Joanna Eatwell.

Crédit photo © Company Pictures/Playground Entertainment pour BBC