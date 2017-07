Retransmission sur France 3 de l’intégralité de la cérémonie officielle sur la promenade des Anglais à Nice.

Un an après l'effroyable massacre à Nice, les antennes de France 3 Nationale et France 3 Côte d’Azur se mobilisent vendredi 14 juillet pour une retransmission événementielle de la commémoration officielle présidée par le chef de l'Etat, Emmanuel Macron. Les rédactions nationale et de Côte d'Azur proposeront également une couverture exceptionnelle de l'événement, avec des éditions spéciales en direct de Nice.

Dès 16h30 : Retransmission de l’intégralité de la cérémonie officielle sur la promenade des Anglais présentée par Catherine Matausch et Henri Migout avec Nathalie Layani et Hélène Maman, de France 3 Côte d'Azur.

19/20 : éditions spéciales, en direct de Nice :

- 19h00 : édition spéciale du 19/20 de France 3 Côte d'Azur présentée par Jacqueline Pozzi, depuis le site symbolique de la colline du château.

- 19h30 : édition spéciale du 19/20 national présentée par Catherine Matausch ; invités et reportages : retour sur l'attentatqui le 14 juillet dernier endeuillait la France, récit de la journée de commémoration, le traumatisme des habitants, la reconstruction des victimes et le ressenti des Niçois un an après… Le reste de l’actualité sera développée par David Boéri sur le plateau parisien.