Ce jeudi après-midi : Révélation des nominations pour les Emmy Awards 2017.

En septembre 2016, Game of Thrones recevait l'Emmy Award de la meilleure série dramatique. Veep l'emportait dans la catégorie comédie. Parmi les autres lauréats, le comédie Rami Malek, l'actrice Julia Louis-Dreyfus et The People v. O.J. Simpson: American Crime Story.

Ce jeudi 13 juillet, révélation des nominations pour le cru 2017. En milieu d'après-midi heure française, avec Anna Chlumsky et Shemar Moore.

Les possibles nommés ?

Pour les drama, il ne serait pas injuste de voir l'apparition sur la liste de Stranger Things (Netflix) et The Handmaid's Tale (Hulu). Idem pour The Leftlovers et Westworld. Et The Crown devrait être nommé, sans surprise. Pas de Game ot Thrones par contre, la saison ne débutant que la semaine prochaine...

Concernant les comédies, les habitués Transparent, Veep, Modern Family pourraient notamment batailler avec Atlanta et Black-ish.

Pour les prix d'interprétation, Julia Louis-Dreyfus a de bonnes chances de remporter un trophée de plus.

Live vers 15h30 sur :