Rien ne change pour les abonnés concernant la diffusion des chaînes du Groupe TF1, communique SFR.

Communiqué de SFR ce samedi 29 juillet 2017 :

Malgré l'opération de communication de TF1 ce jour, rien ne change pour les abonnés SFR concernant la diffusion des chaînes du Groupe TF1.

Le service My TF1 est disponible via ordinateur, tablette, mobile et en OTT sur la télé.

SFR a découvert par voie de presse cette inique tentative de prise d'otage de ses clients.

SFR en prend note et s'étonne que TF1 ait choisi de ne pas attendre la conclusion des recours en cours, celui formé par SFR devant le CSA comme celui d'Orange devant le Tribunal de Commerce.

La communication de TF1 comme la coupure unilatérale de My TF1 pour les seuls abonnés de SFR, dont la légalité est questionnée, constituent en effet un préjudice considérable contre lequel SFR étudie toutes les voies de recours possibles.

SFR engagera dès aujourd'hui toute action judiciaire nécessaire.

SFR rappelle que TF1 est diffusé auprès de ses abonnés depuis sa création.

SFR rappelle que TF1 souhaite, après plus de 30 ans, désormais être rémunéré pour la diffusion de sa chaîne gratuite. Pour la première fois depuis la création du cable et de l'Adsl, une télévision veut être rémunérée pour la diffusion de sa chaîne gratuite.

SFR rappelle que TF1 détient plus de 40% de parts de marché de la publicité.

SFR rappelle que le Groupe TF1 jouit d'une position dominante sur le marché français et qu'il dispose d'une licence de diffusion hertzienne gratuite.

SFR déplore que TF1, au mépris des régulateurs et des téléspectateurs, tente au plein coeur de l'été de prendre en otage les clients de SFR.

Le communiqué du groupe TF1 peu avant :