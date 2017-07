Routes de l’Impossible nous emmène au Kazakhstan ce soir sur France 5.

Un épisode inédit de la série documentaire Les routes de l’Impossible nous emmène au Kazakhstan, dès 20h50 sur France 5 ce vendredi.

Dans ce pays d’Asie centrale, situé aux confins de la Chine et de la Russie, tout est rude : le climat, la monotonie de la steppe piquée de puits de pétrole, et jusqu’aux caractères de ses habitants, descendants des Mongols de Gengis Khan, et taillés pour affronter tous les défis de la nature.

Ce documentaire, tourné en hiver, nous entraîne en pleine tempête de neige, avec des milliers de voyageurs bloqués dans un embouteillage monstre, et dont les plus malchanceux finissent plantés dans la boue, surpris par un soudain dégel. Rencontre avec des fermiers, éleveurs de chameaux, qui s’accrochent à une terre ingrate.

Direction, aussi, le bord de ce qu’était autrefois la mer d’Aral, totalement asséchée par la surexploitation des eaux du fleuve qui l’alimentait, durant la période soviétique. Aujourd'hui, elle a laissé place à un désert de sable et de sel dont les habitants respirent la poussière toxique. Un voyage de l’extrême, en compagnie de personnages attachants, dont les galères n’entament jamais le courage et la dignité.

Réalisé par Philippe Lafaix.

Production et crédit photo © Tony Comiti.