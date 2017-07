Royaume-Uni, l’Histoire vue du ciel du 18 au 22 septembre sur ARTE.

Du 18 au 22 septembre 2017, du lundi au vendredi à 17h30, série inédite sur ARTE : Royaume-Uni, l’Histoire vue du ciel.

Série documentaire de Mike Magidson et Roland Théron.

Depuis le ciel, nous découvrons dans les paysages britanniques les multiples traces qui témoignent de luttes et de conquêtes et nous révèlent l’histoire tourmentée du Royaume-Uni. Des premiers peuplements jusqu’à la révolution industrielle en passant par les guerres qui ont mené à la constitution du royaume, la série raconte à travers cinq regards thématiques comment le Royaume-Uni est devenu ce qu’il est aujourd’hui.

Lundi 18 septembre › Les premiers peuplements.

Mardi 19 septembre › La construction d’une nation.

Mercredi 20 septembre › Une terre verte et fertile.

Jeudi 21 septembre › La révolution industrielle.

Vendredi 22 septembre › Une puissance maritime.