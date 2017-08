Rumeurs ce mardi soir sur France 3, avec Ingrid Chauvin.

Un suspense à découvrir ou à revoir en première partie de soirée ce mardi 1er août sur France 3 : le téléfilm RUMEURS.

Avec : Ingrid Chauvin (Estelle), Bruno Slagmulder (Raoul), Thomas Cousseau (Thomas), Clara Quilichini (Angélique), Jeanne Bonraisin (Soline), Alain Cauchi (Ribeiro), Yves Afonso (Armand Mignot), Dominique Parent (Jean-Pierre Mignot), Sophie Gourdin (Marie Mignot)….

Une rumeur peut bouleverser une vie… Estelle, professeur d'éducation physique dans un lycée du Sud de la France est soupçonnée d'entretenir une "relation particulière" avec une de ses élèves, Angélique. Avec la disparition de la jeune fille, la rumeur enfle. On se souvient que deux ans plus tôt, une lycéenne qui était dans sa classe a également disparu. Le mystère s'épaissit et bientôt toute la petite ville semble se liguer contre Estelle…

Réalisation Etienne Dhaene.

Scénario de Marc Eisenchteter & Christian François.

Crédit photo © Christophe Lartige -CL2P - FTV.