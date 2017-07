Saison 2 de P'tit Quinquin : Bruno Dumont tourne Coin Coin et les Z'inhumains.

La mini-série P’tit Quinquin a été un succès critique et a obtenu des audiences très satisfaisantes sur ARTE. Conséquence : Bruno Dumont tourne depuis le 17 juillet sur la Côte d'Opale la saison 2.

Coin Coin et les Z’inhumains, étant le titre de cette saison 2.

Suite à la découverte inexpliquée d’un magma extraterrestre, Quinquin, qui se fait désormais appeler Coin Coin, et les inspecteurs Roger Van der Weyden et Rudy Carpentier se retrouvent embarqués dans une nouvelle et folle aventure policière et existentielle… .

Une série réalisée et écrite par Bruno Dumont.

Avec : Alane Delhaye, Bernard Pruvost, Philippe Jore, Julien Bodard , Lucy Caron, Christophe Verheeck, Alexia Depret, Jason Cirot.

Coproduction : ARTE France, Taos Films, Pictanovo.

4×52′