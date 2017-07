Saison 3 de Ballers dès le 24 juillet à 21h40 sur OCS.

En diffusion US+24, saison 3 inédite de Ballers dès le 24 juillet à 21h40 sur OCS City.saison 3 .

Dwayne Johnson revient explorer le monde bling-bling, mais pas toujours reluisant du football américain.

Retour en immersion dans le monde du football américain où l’argent est roi. Dans cette nouvelle et troisième saison de Ballers, nous retrouvons Spencer Strasmore (Dwayne Johnson) ancien joueur reconverti en agent de stars du sport. Autour de lui, sa bande de collègues, rivaux et joueurs de football professionnels sont prêts à aller encore plus loin pour rester dans le Game.

Après un séjour en cure de désintoxication pour son addiction aux anti-douleurs, Spencer revient au travail pour un nouveau départ et de nouveaux objectifs : il espère nouer des liens avec d’autres joueurs à travers le pays tout en améliorant ses relations avec ses clients actuels. Pendant ce temps, Ricky Jerret (John David Washington) veut changer d’équipe et hésite entre l’argent ou la gloire. Après avoir accepté un contrat à Dallas, Vernon Littlefield (Donovan W Carter) essaye de s’adapter à la compétition que représentent des joueurs plus jeunes que lui, tandis que Charles Greane (Omar Benson Miller) découvre qu’être coach est tout autant épuisant que de jouer !