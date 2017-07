Samia Belbachir rejoint RMC pour présenter un nouveau rendez-vous d’info sportive le week-end.

La journaliste Samia Belbachir rejoint RMC pour présenter, dans les matinales du samedi et du dimanche, un nouveau rendez-vous d’information sportive de six minutes toutes les heures, de 6h à 9h, annonce BFMTV.

Il y aura donc quatre éditions de six minutes chaque samedi et chaque dimanche, "avec les résultats complets, les réactions des acteurs du week-end sport, des reportages de présentation des grands événements à venir grâce aux envoyés spéciaux de RMC Sport et le programme complet des compétitions du jour."