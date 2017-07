La comédienne Sharon Stone et Alain Afflelou ont renouvelé leur contrat de collaboration, signé fin 2014.

Le succès de ce partenariat, et la popularité de Sharon Stone ont permis à Alain Afflelou de renforcer son image « mode et glamour » auprès du grand public., est-il communiqué.

"Portant avec fierté des produits tendance, de grande qualité et accessibles, Sharon Stone est une ambassadrice idéale de la marque, alliant beauté, classe et élégance. Au-delà de la relation professionnelle tissée lors de ces trois dernières années, s’est nouée entre la star, Alain Afflelou et Lionel Afflelou une véritable amitié. Sharon Stone continuera à mettre son image au service de la marque et tous les pays dans lesquels ALAIN AFFLELOU est présent bénéficieront de ce renouvellement de partenariat."

De nombreuses photos et images de Sharon Stone ont permis la réalisation de supports visuels, d’affiches, de PLV depuis 2014. Trois films publicitaires ont également été réalisés.

La prochaine étape de cette collaboration se concrétisera par un nouveau spot publicitaire prévu pour février 2018.