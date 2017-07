Sodastream lance une campagne virale avec les comédiens Mayim Bialik (TBBT) et Kristian Nairn (GOT).

Sodastream a lancé hier une nouvelle campagne virale “Homo Schlepiens” (de to schlep, en anglais : trimballer ou transbahuter) .

Un long spot met en scène deux stars du petit écran : Mayim Bialik, Dr. Amy Farrah Fowler dans la série culte The Big Bang Theory, et Kristian Nairn, Hodor de Game of Thrones.

Le Synopsis : dans un future proche où le plastique est banni, une anthropologiste interprétée par Mayim Bialik, revient sur sa rencontre avec la dernière tribu connue dépendante au plastique, les Homo Schlepiens, menée par son mâle dominant Kristian Nairn, porteur d’eau (en bouteilles). Devant une classe d’enfants en visite au Musée d'Histoire Non Naturelle, elle relate la coutume incongrue de cette espèce maintenant disparue, de ne boire de l’eau qu’en bouteille plastique ...